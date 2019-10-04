رياضة | عاجل.. بيان جديد من جينيراسيون فوت ضد الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان جديد من جينيراسيون فوت ضد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل نادي جينيراسيون فوت السنغالي المناوشات مع إدارة نادي الزمالك على خلفية الأزمة القائمة بينهما والتأهل لدور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.



ومن المنتظر حسم القرار بشكل رسمي من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم 8 أكتوبر المقبل وقام النادي السنغالي بنشر فيديو لتصريحات مرتضى منصور مترجم للغة الفرنسية والذي هاجم فيه مسئولي جينيراسيون بالإضافة إلى فاطمة سامورا المشرف على الأمور الإدارية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم.



وتشهد الساعات الجارية أزمة بين الزمالك والنادي السنغالي على خلفية لقاء الإياب بينهما في دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.



وطالب النادي السنغالي بضرورة تدخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم، واعتبروا ما يقوم به بمثابة قلق مما حدث ويرجح كفتهم في الوصول إلى الدور التالي من مشوار البطولة الافريقية.