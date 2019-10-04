رياضة | زيدان يتحدث عن مواجهة غرناطة في الليجا ويرد على الانتقادات ضد كورتوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدث عن مواجهة غرناطة في الليجا ويرد على الانتقادات ضد كورتوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًأ أمام غرناطة في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد :"نفكر في مُباراة يوم غد فقط ولدينا مُباراة مهمة وكما قلت في السابق كل المباريات في الليغا تكون صعبة، يجب علينا الدخول في المباراة بتركيز كبير".

وأضاف :"لدي العديد من اللاعبين في التشكيلة، أملك 25 لاعب وتيبو كورتوا واحداً منه وسوف أعتمد على جميع اللاعبين، الانتقادات الموجهّ لهُ غير عادل، قبل مُباريات كلوب بروج لم يدخل شباكنا أي هدف في 3 مباريات قبل مباراة بروج، ولا يوجد أحد تحدث عن ذلك".

وعن إمكانية إشراك جاريث بيل في مركز الظهير الأيسر قال :"في الحقيقة لم أفكر في ذلك مُطلقاً، لدينا العديد من اللاعبين يمكنهم اللعب في هذا المركز، صحيح بأن لدي لاعبين مُصابين ولكن سوف نرى الشخص المُناسب الذي سيلعب في هذا المركز، سوف أقرر ذلك لاحقًا".

وزاد :"أكرر ذلك مرة أخرى، لدي 25 لاعب في الفريق وسوف أعتمد عليهم وهذه هي الحقيقة ويجب على الجميع في الفريق أن يعلم ذلك".

وأشار :"الانتقادات يُمكن أن تؤثر عليك، لوكاس فاسكيز قام بعمل جيد ولقد تم تهنئته، هكذا هي الحياة عندما لا تسير الامور بشكل جيد يمكن أن تحصل على تلك الانتقادات، يجب أن نتفاعل معها بشكل جيد".

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وأوضح :" كورتوا كان مريضًا ويشعر بانزعاجات، وبتلك الحالة يمكن للاعب أن يُقدم مستوى كهذا. في الاستراحة، لم يعد قادرًا على المواصلة".

وأردف :"أعرف أين أنا وسوف أقاتل حتى آخر يوم لي هُنا مع هذا النادي، أحب ما أقوم به وأشعر بأنني قادر ولدي المزيد، لا أستطيع أن أقول أي شيء آخر".

وأتم حديثه :"في مدريد، لا يوجد أحد لا يُمس، لا كورتوا ولا أي أحد، نحن 25 لاعبًا وسأعتمد على الـ 25 لاعبًا، سأكررها دائمًا منذ بداية الموسم وحتى نهايته لأنها الحقيقة".

واستطرد :"ميليتاو مُدافع ولعب في هذا مركز الظهير الأيسر سابقً وكان يُقدم مستوى رائع، حتى الآن لم أقرر من سوف يلعب في هذا المركز".

وأثنى زيدان على حراس مرمى ريال مدريد قائلًا :"أريولا حارس عظيم مثله مثل كورتوا الغير مسئول وحده عن ما حدث أمام كلوب بروج، أملك حارسين على مستوى عالي وهذا شيء رائع بالنسبة للنادي".

وأشار :"أمام بروج، تلقينا هدفين وكان كورتوا الحارس لكنه ليس المسؤول وحده. في مدريد، ليس لنا الحق في أن نُخطئ وعندما نُخطئ يبدأ الحديث بالسوء عن ريال مدريد".