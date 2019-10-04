رياضة | 20 لاعبا في قائمة أسوان لمواجهة الأهلي بالدوري العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبا في قائمة أسوان لمواجهة الأهلي بالدوري العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عن قائمة فريقة لمواجهة الأهلي، بالدوري المصري الممتاز.

ويلتقي أسوان الأهلي، في الثالثة عصر غدا السبت، على ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات الدوري العام.

واختار عبدالعاطي 20 لاعبا لمواجهة الأهلي، حيث جاءت القائمة كالآتي:-

فى حراسة المرمي مسعد عوض و رضا السيد

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في خط الدفاع عبد الله السنجهاوي و إبراهيم القاضي و محمد إسماعيل ومحمود نعيم و الحسيني سمير و طارق أبو العز

في خط الوسط هيثم الفيل وأحمد عامر وخالد الشيخ واحمد الصغيري و موسي داو وعبد العزيز أمام وحسن طارق و محمد الصباحي

في خط الهجوم فادي فريد و إبراهيم جلال و اوميد اوكرى وأحمد عبد الظاهر.

ووصلت بعثة النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، إلى أسوان بالساعات الأولى من صباح اليوم، على أن يخوض مرانه اليوم على ملعب المباراة.