رياضة | ميسي وجريزمان شراكة بلا فائدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي وجريزمان شراكة بلا فائدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق برشلونة فوزًا مهمًا على الإنتر في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء ، لكن هذا لا يمحو مشاكل البلوجرانا ، وأبرزها دمج اللاعب الجديد جريزمان في الفريق.

تعد الإحصائيات والبيانات من مباراة إنتر مثيرة للاهتمام لأن الفرنسي لم يكن قادرًا على التواصل مع لويس سواريز أو ليونيل ميسي في الهجوم ، مما جعله أكثر إثارة للمشاعر بسبب اعتراف غريسمان بأنه بالكاد يتحدث إلى ميسي.

كان السبب هو أنه لا يوجد لاعب يتحدث ثرثارة للغاية ، لكن الأدلة تشير إلى أنه لا يمكن حتى التحدث مع بعضهما البعض بطريقة كرة القدم الأرقام لا تكذب في ليلة الأربعاء ، تم الجمع بين جريزمان و ميسي خمس مرات فقط.

في الواقع ، تظهر إحصائيات الصورة الأولى أن الفرنسي كان اللاعب الذي تم تمريره إلى ميسي على الأقل ، دون تضمين المدافعين.

ما يثير الدهشة هو أن عثمان ديبيلي جاء كبديل في الشوط الثاني ولعب بالكاد لمدة 24 دقيقة ، ومع ذلك تم نقله إلى أكثر من ما كان جريزمان في الدقيقة 66 الأولى.

ليس ميسي وحده الذي يناضل جريزمان للتواصل معه حيث إن الارتباط مع سواريز يحتاج إلى تحسين كبير.

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كما هو موضح في الصورة الثانية ، فإن الأوروغواي مع نجم أتلتيكو مدريد السابق خمس مرات ، لذلك فإن نفس المبلغ الذي ربطه ميسي وجريزمان ، وحل هذه المشكلة يحتاج إلى أن يصبح أولوية بالنسبة لإرنستو فالفيردي.

صحيح أن الثلاثة لم يلعبوا عدة دقائق معًا بسبب إصابات سواريز وميسي ، لكن فالفيردي تحدث عن اندماج جريزمان الفوري في الجانب ، وحتى الآن ، لم يكن الأمر كذلك.

بالنسبة لبرشلونة ، إذا أرادوا الفوز بالبطولات هذا الموسم ، فإنهم يحتاجون إلى أن يلعب جريزمان على مستوى عالمي ، في حين أن دعم دي يونج ضروري أيضًا ، وهذا هو السبب في أنفق 200 مليون يورو على الزوج في الصيف إنهم لاعبان يتعين عليهم إحداث الفرق.

حسنًا ، مع ميسي وجريزمان ، لم يتمكنوا من تحويل شراكة مثيرة على الورق إلى فهم قاتل على أرض الملعب.

لقد أظهروا لمحات من القدرة على القيام بذلك ، كما هو الحال في المباراة ضد فياريال حيث قدم ميسي المساعدة لهدف غريزمان ، ولكن من الواضح أنه من المتوقع أكثر من ذلك بكثير.

في المباراتين اللتين لعبهما الفريقان معاً ، حصل برشلونة على أربع نقاط: نقطة واحدة خارج أرضه مع بوروسيا دورتموند ، ومباراة كان يجب أن يخسرها بلوجرانا ، لكن لصالح مارك أندريه تير ستيجن ، والثالث أمام إنتر حيث تألق سواريز برشلونة باهتة.

تم عرض ميسي وسواريز في الموسم الماضي على أنهما يحتاجان إلى عنصر إضافي حتى النهاية في أوروبا ، مما أدى إلى دفع برشلونة لشرط إطلاق جريزمان، وكذلك جلب دي يونج ، لكنهما يحتاجان إلى توقيعين جديدين للبدء في أن يكونا أكثر حسماً .