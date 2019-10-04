شكرا لقرائتكم خبر عن الميرينجي ينفي تعرّض كورتوا لنوبة قلق والان مع التفاصيل

نفى نادي ريال مدريد الإسباني الجمعة ما تداولته وسائل إعلام محلية حول أن سبب استبدال حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا الثلاثاء خلال المباراة مع كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، كان جراء تعرّضه لنوبة من القلق.

وكانت صحيفة "اوكي دياريو" قد زعمت أنه تم استبدال كورتوا (27 عاما) بين شوطي المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بسبب تعرضه لنوبة من القلق.

ورد ريال على مزاعم الصحيفة ببيان أكد فيه أن حارس منتخب بلجيكا الذي تلقى هدفين في غضون 39 دقيقة تعرض لأوجاع في المعدة ما جعله غير قادر على متابعة المباراة "لم يتم تشخيص حالة كورتوا أبداً على أنها نوبة قلق، وبالتالي فان هذه المعلومات خاطئة تمامًا".

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وأضاف البيان: "تم تشخيص حالة كورتوا على أنها التهاب حاد في المعدة والأمعاء وتمت معالجته".

ولم ينجح كورتوا بالمحافظة على نظافة شباكه الا في مباراتين فقط من أصل ثمان خاضها هذا الموسم.

وفقا للصحيفة الإسبانية، كان على والد كورتوا أن يقله من ملعب سانتياغو برنابيو، لأنه لم يكن على ما يرام لدرجة أنه لم يستطع القيادة بنفسه.

وغاب الدولي البلجيكي عن التدريب يومي الخميس والجمعة، ومن المرجح أن لا يخوض مباراة السبت في الدوري المحلي امام غرناطة.