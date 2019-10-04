شكرا لقرائتكم المقاصة تعلق على حكم مباراة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف نائب رئيس المقاصة: لن نتقدم بشكوى ضد الحكم "الشكوى لغير الله مذلة"، ولكننا نطالب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أن يعيد النظر في مستوى الحكام، فأغلبهم يفتقد الشخصية والجرأة في اتخاذ القرارات أمام الفرق الكبرى.
واستطرد بكري سليم: لن نستقدم حكام أجانب للمباريات المقبلة ولكننا لن نتحمل المزيد من الأخطاء التي يمكن أن تعرقل مسيرة الفريق وهدفه من المسابقة المحلية "محتاجين حكام رجالة متخافش".
واختتم بكري سليم مؤكداً أن مجلس الإدارة برئاسة اللواء محمد عبد السلام يقف خلف فريق الكرة ولن يتخلى عن دعمه من أجل استعادة الفريق الفيومي مكانته بين الكبار، خاصة وأن اللاعبين بذلوا جهدهم في مباراة الزمالك وكانوا أحق بالفوز، وحتى في مباراة الجولة الأولى تمكنوا من الفوز على أسوان في ملعبه وحصدوا ثلاث نقاط ثمينة.
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