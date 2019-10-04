شكرا لقرائتكم منتخب ناميبيا يستدعي مهاجم الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الناميبي بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلى دعوة من منتخب بلاده للمشاركة فى مباراته مع نظيره منتخب مدغشقر . ويستعد الإسماعيلى لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة والنصف غد السبت على ستاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام . Advertisements وتوجه فريق الدراويش عقب مباراة المصرى للقاهرة مباشرة دون العودة للإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة وادى دجلة. وفاز الدراويش فى الجولة الأولى للمسابقة على الجونة بهدف دون رد قبل أن يعود ويتلقى الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية للمسابقة .

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