شكرا لقرائتكم جنوب إفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار تطلب مواجهة المنتخب الأوليمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي المنتخب الأوليمبى عدة عروض من منتخبات جنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار لمواجهتها ودياً خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل.

وينطلق معسكر المنتخب الأوليمبي خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الاولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، بينما اوقعت القرعة التي قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق ، المنتخب النيجيري علي رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا.

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وتنص لوائح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة على تأهل المنتخبات الثلاث الأوائل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

يحسم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب مصير ودية الفراعنة والمنتخب الذى سيواجهه خلال 24 ساعة المقبلة.