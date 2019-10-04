شكرا لقرائتكم المقاولون: لم يصلنا استدعاء طاهر محمد للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " أي استدعاء للاعب الفريق قالا : ، لم يحدثنا أحد من المنتخب حتى الآن بشأن طاهر محمد طاهر للانضمام إلى معسكر المنتخب، ومع ذلك فاللاعب يستحق الحصول على فرصة لشرف تمثيل الفراعنة مع القيادة الفنية الجديدة لحسام البدري.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الانتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها ملعب السلام في الخامسة والنصف مساء غد السبت.

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أضاف عادل، أن طاهر يتقدم مستواه بشكل ملحوظ بعد عودته من الإصابة وأدائه في انطلاقة الدوري العام أكدت ذلك، بعدما صنع هدف فوز المقاولون على طلائع الجيش في المباراة الافتتاحية وكذلك سجل هدف في ثنائية ذئاب الجبل بشباك سموحة، كما قدم أداءً جيداً يرتقي لمستوى تمثيل الفراعنة.

ويمتلك المقاولون العرب 4 نقاط في رصيده حتى الآن من انتصار وتعادل بعد أول جولتين وضعت ذئاب الجبل في المركز الخامس بجدول المسابقة خلف النادي المصري بفارق الأهداف، فيما يمتلك الانتاج الحربي ثلاث نقاط فقط بعد الفوز في الجولة الأولى والهزيمة برباعية نظيفة أمام الأهلي في الأسبوع الثاني.