شكرا لقرائتكم الاتحاد العراقي يستدعى نجم الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارسل الإتحاد العراقى لكرة القدم همام طارق نجم نادي الاسماعيلي طلب لسفر اللاعب لمواجهة أسود الرافدين مع منتخب هونج كونج المقرر لها 10 أكتوبر الجارى ومباراة منتخب كمبوديا والمقرر لها 15 من نفس الشهر فى تصفيات كأس العالم 2022 .

ولعب همام طارق فى صفوف عدة أندية أبرزها القوة الجوية العراقى بجانب أهلى دبى والظفرة الإماراتى والاستقلال الإيرانى، فضلا عن خوضه ما يزيد عن 50 مباراة دولية مع منتخب العراق

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة والنصف غداً السبت على ستاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام .

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وتوجه فريق الدراويش عقب مباراة المصرى للقاهرة مباشرة دون العودة للإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة وادى دجلة.

وفاز الدراويش فى الجولة الأولى للمسابقة على الجونة بهدف دون رد قبل أن يعود ويتلقى الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية للمسابقة .