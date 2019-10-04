شكرا لقرائتكم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لاتحاد اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد و منصور اريمو رئيس الإتحاد الأفريقى على حضور الجمعية العمومية العادية للإتحاد لمناقشة الميزانية و الحساب الختامى فضلا عن عقد عمومية طارئة لتغيير فى بند الإنتخابات .

و يعرض مسئولو اتحاد اليد مقترح على أعضاء الجمعية العمومية بتخصيص بند الـ 8 سنوات ، حيث أن المقترح الأقرب هو أن يصبح 3 دورات على منصب الرئيس ، ودورة إضافية على أي منصب آخر، بدلا من تطبيقه دورتين على التواجد في مجلس الإدارة ، أو التوصل إلى رؤية أخرى من جانب اعضاء العمومية .

كان مصدر مسئول بإتحاد كرة اليد قد كشف مسبقا أن المقترح يأتى فى ظل رغبة المجلس الحالى فى إستقرار المنظومة حتى الإنتهاء من مونديال 2021 ، حيث تزامن موعد الإنتخابات المقبلة عقب الدورة الأولمبية طوكيو 2020 مباشرة ، واقتراب تنظيم مصر كأس العالم 2021 فى يناير ، مشيرا على أنه تم عرض التمديد على وزارة الرياضة إلى المجلس الحالى دورة إضافية إلا أن ذلك يتعارض من القانون مما جاء بالرفض .

Advertisements

لا سيما و أن العمومية ستشهد مقترح بتعديل بند إنتخاب المناطق ، لتعود بالإنتخاب مجددا

و الجدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يتم إجراء بند إنتخاب على مقعد نائب مجلس الإدارة الشاغر بعد تقديم خالد العوضى الاستقالة من منصبه إلا أنه لم يترشح أحد .