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24 لاعباً في قائمة الأخضر استعداداً لمواجهتي سنغافورة وفلسطين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة الأخضر استعدادا لمواجهة كل من سنغافورة وفلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وضمت القائمة 24 لاعبا، هم: محمد العويس وفواز القرني وأمين بخاري وعلي آل بليهي وعبدالله مادو وزياد الصحفي وعلي لاجامي وحسان تمبكتي ومحمد البريك وسعود عبدالحميد وعبدالله الشامخ وياسر الشهراني وسلمان الفرج وعبدالله عطيف وعبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن الدوسري وعبدالإله المالكي وعبدالله الخيبري ويحيى الشهري وعبدالفتاح عسيري وهتان باهبري وفراس البريكان وهارون كمارا وعبدالله الحمدان.

ويدخل لاعبو الأخضر معسكرا إعدادايا في منطقة القصيم يوم السابع من أكتوبر الجاري، حيث يواجه المنتخب السنغافوري في 10 من الشهر ذاته على ملعب مدينة الملك عبدالله في القصيم، فيما يلتقي نظيره الفلسطيني في الخامس عشر من أكتوبر.

قائمة الأخضر نشرها حساب المنتخب السعودي في تويتر
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