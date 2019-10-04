شكرا لقرائتكم خبر عن ناميبيا تخطر الإسماعيلى باستدعاء شيلونجو لمواجهة مدغشقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعى منتخب نامبيا لاعبه بينسون شيلونجو مهاجم النادى الإسماعيلى للمشاركة فى مباراته مع نظيره منتخب مدغشقر. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة والنصف غداً السبت على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى العام. وتوجه فريق الدراويش عقب مباراة المصرى للقاهرة مباشرة دون العودة للإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة وادى دجلة. وفاز الدراويش فى الجولة الأولى للمسابقة على الجونة بهدف دون رد، قبل أن يتلقى خسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية للمسابقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناميبيا تخطر الإسماعيلى باستدعاء شيلونجو لمواجهة مدغشقر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.