شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: المنتخب لم يحدثنا بشأن طاهر واللاعب يستحق التواجد مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن الأنباء التى ترددت مؤخراً حول دخول طاهر محمد صانع ألعاب ذئاب الجبل فى الحسابات الفنية لحسام البدرى مدرب الفراعنة، استعداداً لمواجهة بتسوانا ودياً 14 أكتوبر الجارى.

وقال عادل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، لم يحدثنا أحد من المنتخب حتى الآن بشأن طاهر محمد طاهر للانضمام إلى معسكر المنتخب، ومع ذلك فاللاعب يستحق الحصول على فرصة لشرف تمثيل الفراعنة مع القيادة الفنية الجديدة لحسام البدرى.

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وأضاف عادل أن طاهر يتقدم مستواه بشكل ملحوظ بعد عودته من الإصابة وأدائه فى انطلاقة الدورى العام أكدت ذلك، بعدما صنع هدف فوز المقاولون على طلائع الجيش فى المباراة الافتتاحية، وكذلك سجل هدفا فى ثنائية ذئاب الجبل بشباك سموحة، كما قدم أداءً جيداً يرتقى لمستوى تمثيل الفراعنة.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الإنتاج الحربى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها ملعب السلام فى الخامسة والنصف مساء غد السبت.

ويمتلك المقاولون العرب 4 نقاط فى رصيده حتى الآن من انتصار وتعادل بعد أول جولتين وضعت ذئاب الجبل فى المركز الخامس بجدول المسابقة خلف النادى المصرى بفارق الأهداف، فيما يمتلك الإنتاج الحربى ثلاث نقاط فقط بعد الفوز فى الجولة الأولى والهزيمة برباعية نظيفة أمام الأهلى فى الأسبوع الثانى.