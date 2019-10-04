شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى الممتاز بعد الأسبوع الثانى.. بيراميدز فى الصدارة بفارق الأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الأسبوع الثانى من مباريات الدورى العام فى نسخته الجديدة رقم 61، بمباراة الزمالك والمقاصة والتى انتهت أمس بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، فى المباراة التى استضافها ملعب السلام.

بيراميدز يتربع على قمة ترتيب الدورى الممتاز بعد الأسبوع الثانى

وتربع فريق بيراميدز على قمة ترتيب الدورى الممتاز بعد الأسبوع الثانى برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلى والزمالك اللذان يمتلكان نفس الرصيد بعد الفوز فى أول مباراتين.

فارق الأهداف يدعم صدارة بيراميدز للدورى

وسجل فريق بيراميدز 6 أهداف واستقبلت شباكهم هدفا واحد فقط، فى الوقت الذى سجل فيه لاعبو الأهلى 5 أهداف ولم تستقبل شباكهم أى هدف، بينما سجل الزمالك هدفين فقط.

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المصرى والمقاولون يتنافسان على المركز الرابع فى ترتيب الدورى الممتاز بعد اللأسبوع الثانى

وفى المركز الرابع يأتى النادى المصرى برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل بفارق الأهداف عن نادى المقاولون العرب الذى يمتلك نفس الرصيد من النقاط، حيث يشهد المركز الرابع منافسة شرسة بين أكثر من نادى.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثالثة اليوم اليوم الجمعة بمبارة إنبى وسموحة فى صدام قوى بين على ماهر مدرب الفريق البترولى وحسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى.

الجونة يذيل ترتيب الدورى الممتاز بعد الأسبوع الثانى

تذيل فريق الجونة ترتيب الدورى الممتاز بعد الأسبوع الثانى، حيث عجز الفريق الساحلى عن حصد أى نقاط أو تسجيل أى أهداف، بينما حل فريق إنبى فى المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

وجاء جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الأسبوع الثانى كالتالى:



جدول الدوري