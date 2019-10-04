شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة عن حكم مباراة الزمالك: الشكوى لغير الله مذلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث اللواء بكرى سليم نائب رئيس نادى مصر المقاصة عن الأداء التحكيمى لمحمد عادل حكم مباراة الفريق الفيومى أمام الزمالك، والتى أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

وقال سليم، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، محمد عادل تغاضى عن ركلتى جزاء واضحتين للمقاصة أمام الزمالك وغير نتيجة المباراة، وهذا بسبب الخوف من اتخاذ القرارات، لكننا نقف خلف التحكيم المصرى ونطالب بتطويره.

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وأضاف نائب رئيس المقاصة: لن نتقدم بشكوى ضد الحكم "الشكوى لغير الله مذلة"، لكننا نطالب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أن يعيد النظر فى مستوى الحكام، فأغلبهم يفتقد الشخصية والجرأة فى اتخاذ القرارات أمام الفرق الكبرى.

واستطرد بكرى سليم: لن نستقدم حكام أجانب للمباريات المقبلة لكننا لن نتحمل المزيد من الأخطاء التى يمكن أن تعرقل مسيرة الفريق وهدفه من المسابقة المحلية "محتاجين حكام رجالة متخافش".

واختتم بكرى سليم مؤكداً أن مجلس الإدارة برئاسة اللواء محمد عبد السلام يقف خلف فريق الكرة، لن يتخلى عن دعمه من أجل استعادة الفريق الفيومى مكانته بين الكبار، خاصة أن اللاعبين بذلوا جهدهم فى مباراة الزمالك وكانوا أحق بالفوز، وحتى فى مباراة الجولة الأولى تمكنوا من الفوز على أسوان فى ملعبه وحصدوا ثلاث نقاط ثمينة.