شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يستقر على سياسة التدوير فى الاتحاد السكندرى بسبب البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى اتباع سياسة التدوير بين لاعبى الفريق ليمنح فرصة لجميع اللاعبين حتى يكونوا جاهزين فى أى وقت، خاصة أن الفريق يشارك فى أكثر من بطولة منها الدورى الممتاز وكأس مصر والبطولة العربية.

وأوضح طلعت يوسف، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فريق الاتحاد السكندرى يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين تمنحه القدرة على تغيير التشكيل وطريقة اللعب خلال مباريات الموسم الحالى.

وأشار طلعت يوسف أنه سيدفع بالرباعى إسلام جمال وأحمد رفعت وهشام محمد وكريم الديب فى التشكيل الأساسى للمباراة القادمة أمام فريق المصرى البورسعيدى فى الدورى الممتاز.

ويلاقى فريق الاتحاد السكندرى نظيره المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى، المقرر إقامتها غدا السبت والتى ستقام على ملعب السويس.