شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب العراق يخطر الإسماعيلى باستدعاء همام طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الإسماعيلى إخطاراً من الاتحاد العراقى لكرة القدم يبلغه فيه باستدعاء همام طارق لمواجهة أسود الرافدين مع منتخب هونج كونج المقرر لها 10 أكتوبر الجارى ومباراة منتخب كمبوديا والمقرر لها 15 من نفس الشهر فى تصفيات كأس العالم 2022.

ولعب همام طارق فى صفوف عدة أندية أبرزها القوة الجوية العراقى بجانب أهلى دبى والظفرة الإماراتى والاستقلال الإيرانى، فضلا عن خوضه ما يزيد عن 50 مباراة دولية مع منتخب العراق.

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ويستعد الإسماعيلى لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة والنصف غداً السبت على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى العام.

وتوجه فريق الدراويش عقب مباراة المصرى للقاهرة مباشرة دون العودة للإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة وادى دجلة.

وفاز الدراويش فى الجولة الأولى للمسابقة على الجونة بهدف دون رد، قبل أن يعود ويتلقى الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية للمسابقة.