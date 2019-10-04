شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لاتحاد اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية للاتحاد وغير العادية لمناقشة الميزانية والحساب الختامى فضلا عن عقد عمومية طارئة لتغيير فى بند الانتخابات.

حضر حتى الآن 63 عضوا من أصل 80، حيث من المحتمل زيادة العدد وفقا لتاكيدات إيهاب العزب المدير التنفيذى، وحضر جوهر نبيل ممثلا عن النادى الأهلى.

ويعرض مسئولو اتحاد اليد مقترحا على أعضاء الجمعية العمومية بتخصيص بند الـ8 سنوات، حيث إن المقترح الأقرب هو أن يصبح 3 دورات على منصب الرئيس، ودورة إضافية على أى منصب آخر، بدلا من تطبيقه دورتين على التواجد فى مجلس الإدارة، أو التوصل إلى رؤية أخرى من جانب أعضاء العمومية.

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كان مصدر مسئول باتحاد كرة اليد قد كشف مسبقا أن المقترح يأتى فى ظل رغبة المجلس الحالى فى استقرار المنظومة حتى الانتهاء من مونديال 2021، حيث تزامن موعد الانتخابات المقبلة عقب الدورة الأولمبية طوكيو 2020 مباشرة، واقتراب تنظيم مصر كأس العالم 2021 فى يناير، مشيرا إلى أنه تم عرض التمديد على وزارة الرياضة إلى المجلس الحالى دورة إضافية، إلا أن ذلك يتعارض من القانون ما جاء بالرفض.

لا سيما أن العمومية ستشهد مقترح بتعديل بند انتخاب المناطق، لتعود بالانتخاب مجددا.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يتم إجراء بند انتخاب على مقعد نائب مجلس الإدارة الشاغر بعد تقديم خالد العوضى الاستقالة من منصبه، إلا أنه لم يترشح أحد.