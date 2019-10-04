شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الجولة الثالثة من الإيجبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز بمواصلة الأهلى وبيراميدز تصدرهما لجدول المسابقة، حيث شهدت هذه الجولة انتهاء 5 مباريات بالفوز، منها 3 انتصارات للضيوف، مقابل فوزين لأصحاب الأرض.

وتفتتح، اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى العام حيث يستضيف سموحة نظيره إنبى على استاد الإسكندرية فى تمام الثامنة مساء بمواجهة مثيرة يدخلها الفريقين بحثاً عن تحقيق أول فوز لهما بمسابقة الدورى الممتاز.

وتستكمل غداً السبت منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاثة مباريات تجمع الإنتاج الحربى مع المقاولون العرب ووادى دجلة مع الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى مع الاتحاد السكندرى.

فيما تختتم بعد غد الأحد منافسات الجولة الثالثة بإقامة 4 مباريات تجمع الجونة مع مصر المقاصة وحرس الحدود مع طنطا وطلائع الجيش مع بيراميدز وأخيراً الزمالك مع نادى مصر.