شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حسن مصطفى واريمو يشهدان عمومية اتحاد اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ومنصور اريمو رئيس الاتحاد الأفريقى على حضور الجمعية العمومية العادية للاتحاد لمناقشة الميزانية والحساب الختامى فضلا عن عقد عمومية طارئة لتغيير فى بند الانتخابات.

ويعرض مسئولو اتحاد اليد مقترحا على أعضاء الجمعية العمومية بتخصيص بند الـ8 سنوات، حيث إن المقترح الأقرب هو أن يصبح 3 دورات على منصب الرئيس، ودورة إضافية على أى منصب آخر، بدلا من تطبيقه دورتين على التواجد فى مجلس الإدارة، أو التوصل إلى رؤية أخرى من جانب أعضاء العمومية.

كان مصدر مسئول باتحاد كرة اليد قد كشف مسبقا أن المقترح يأتى فى ظل رغبة المجلس الحالى فى استقرار المنظومة حتى الانتهاء من مونديال 2021، حيث تزامن موعد الانتخابات المقبلة عقب الدورة الأولمبية طوكيو 2020 مباشرة، واقتراب تنظيم مصر كأس العالم 2021 فى يناير، مشيرا إلى أنه تم عرض التمديد على وزارة الرياضة إلى المجلس الحالى دورة إضافية، إلا أن ذلك يتعارض من القانون ما جاء بالرفض.

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لا سيما أن العمومية ستشهد مقترح بتعديل بند انتخاب المناطق، لتعود بالانتخاب مجددا.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يتم إجراء بند انتخاب على مقعد نائب مجلس الإدارة الشاغر بعد تقديم خالد العوضى الاستقالة من منصبه، إلا أنه لم يترشح أحد.