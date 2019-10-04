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اتحاد السلاح يدعو سفراء الدول لحضور افتتاح بطولة العالم للرواد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى الدعوة إلى سفراء 45 دولة لحضور افتتاح بطولة العالم للرواد للسلاح المقرر انطلاق منافساتها غدا السبت.

 

ويشارك فى البطولة 45 دولة من مختلف أنحاء العالم، وهى المرة الأولى التى تقام فيها البطولة بالقارة الأفريقية خارج أوروبا وأمريكا.

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وسيحضر الافتتاح رموز اللعبة الذين سيتم تكريمهم على هامش حفل الافتتاح المقرر له تمام الساعة الثالثة عصرا.

 

من جانب آخر وصلت للقاهرة معظم الوفود المشاركة فى المنافسات، حيث بدأ اللاعبون التدريبات استعدادا لانطلاق البطولة.

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