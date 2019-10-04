شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يدعو سفراء الدول لحضور افتتاح بطولة العالم للرواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى الدعوة إلى سفراء 45 دولة لحضور افتتاح بطولة العالم للرواد للسلاح المقرر انطلاق منافساتها غدا السبت. ويشارك فى البطولة 45 دولة من مختلف أنحاء العالم، وهى المرة الأولى التى تقام فيها البطولة بالقارة الأفريقية خارج أوروبا وأمريكا. Advertisements وسيحضر الافتتاح رموز اللعبة الذين سيتم تكريمهم على هامش حفل الافتتاح المقرر له تمام الساعة الثالثة عصرا. من جانب آخر وصلت للقاهرة معظم الوفود المشاركة فى المنافسات، حيث بدأ اللاعبون التدريبات استعدادا لانطلاق البطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السلاح يدعو سفراء الدول لحضور افتتاح بطولة العالم للرواد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.