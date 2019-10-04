شكرا لقرائتكم خبر عن ‏زيدان يدافع عن كورتوا بعد الإنتقادات الأخيرة التى تعرض لها والان مع التفاصيل

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أن خروج تيبو كورتوا أمام كلوب بروج بين شوط المباراة كان بسبب مرضه، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث مع اللاعب حول الانتقادات.

وكان الحارس البلجيكي قد تلقى إنتقادات شديدة خلال الفترة الماضية، بسبب استقبال شباكه أهدافًا سهلة، في مختلف المباريات.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة غرناطة: "أمام كلوب بروج كورتوا كان مريضًا وشعر بالانزعاجات بين شوطي المباراة، ولذلك قدم مستوى سيء، في الاستراحة أخبرني بأنه لم يعد قادرًا على الاستمرار".

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وواصل: "لا أساس لجملة كورتوا لا يُمس، لا يوجد لاعب لا يُمس، هناك 25 لاعبًا في الفريق".

وعن الانتقادات التي تعرض لها اللاعب، قال زيزو: "سواء كانت الانتقادات جيدة أم سيئة، فهي موجودة بالتأكيد، لكن تيبو قوي ولا يفكر في ذلك الأمر، ولم أتحدث معه عن الانتقادات".

واختتم: "كورتوا ضمن الفريق وأعتمد عليه مثلما أعتمد على زملائه، قبل مباراة بروج، خرجنا من ثلاث مباريات بشباك نظيفة، وكورتوا كان حارسنا، هذا ما يمكنني قوله".

يذكر أن كورتوا قد خرج بين شوطي مباراة ريال مدريد وكلوب بروج الماضية على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.