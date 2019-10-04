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تعرف على قائمة منتخب ألمانيا لمواجهة الأرجنتين وإستونيا

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أعلن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن قائمة الفريق لمواجهة الأرجنتين واستونيا، خلال فترة التوقف الدولي.

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره الأرجنتيني يوم 9 أكتوبر الجاري في لقاء ودي، بينما مواجهة إستونيا، ستكون ضمن تصفيات يورو 2020 يوم 13 أكتوبر الجاري أيضًا.

وشهدت القائمة تواجد سيرجي جنابري نجم بايرن ميونخ، بينما ما زال استبعاد مسعود أوزيل متواصل.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: نوير، لينو، تيرشتيجن.

الدفاع: هيكتور، ماتياس جينتر، تاه، كلوسترمان، سوليه، مارسيل، ستارك.

الوسط: كيميتش، هارفيتز، كروس، أميري، ريوس، لوكا، جندوجان، إيمري تشان.

الهجوم: جنابري، فيرنر، براندت.

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