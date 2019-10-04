شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب لايبزج يبدي ثقة كبيرة بفريقه قبل مواجهة ليفركوزن في البوندسليجا والان مع التفاصيل

قال جوليان ناجلزمان المدير الفني لفريق لايبزج إنه واثق من قدرة فريقه على استعادة التوازن عبر تحقيق الفوز أمام مضيفه باير ليفركوزن في المباراة المقررة غدا السبت في المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، وذلك رغم تلقي لايبزج هزيمتين متتاليتين على ملعبه.

وخسر لايبزج على ملعبه أمام شالكه 1 / 3 يوم السبت الماضي في البوندسليجا ثم خسر أمام ليون الفرنسي صفر / 2 أمس الأول الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال ناجلزمان في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة للحديث عن مباراة الغد "نحن لا نجلس في غرفة تغيير الملابس ونرتجف. باير (ليفركوزن) يظهر بمستويات جيدة حاليا ولكننا نثق في قدرتنا على الفوز في مباراة يوم السبت وكتابة نهاية جيدة لأسبوع تلقينا خلاله هزيمتين."

وكان لايبزج متصدرا جدول البوندسليجا حتى خسر أمام شالكه، لكنه تراجع إلى المركز الثاني بينما يحتل ليفركوزن المركز السادس.