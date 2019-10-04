شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الاتحاد الآسيوي: العهد جاهز لخوض النهائي في كوريا الشمالية والان مع التفاصيل

ثار تأهل نادي 25 ابريل الكوري الشمالي الى نهائي مسابقة كاس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جدلا حول إقامة المباراة التي ستجمعه مع ضيفه العهد اللبناني في 2 نوفمبر المقبل في العاصمة بيونغ يانغ.

وبحسب نظام الاتحاد الآسيوي الذي يعتمد مبدأ المداورة في استضافة المباراة النهائية بين الشرق والغرب، فإن نهائي هذا العام من المفترض ان يستضيفه النادي الكوري الشمالي في بيونغ يانغ، بعدما أجري النهائي في العام الماضي بضيافة القوة الجوية العراقي الذي حصد اللقب للمرة الثالثة توالياً.

إلا أن تكهنات كثيرة أشارت الى امكانية نقل المباراة من العاصمة الكورية الشمالية، بسبب أنظمة البلد الشيوعي المغلق والذي يمنع النقل التلفزيوني المباشر للمباريات.

وخبر اللبنانيون الأجواء في الشهر الماضي حيث واجه منتخبهم نظيره الكوري الشمالي في تصفيات المونديال وكأس اسيا، ولم يعرفوا نتيجة المباراة إلا بعد نهايتها فضلاً عن الرقابة على الانترنت.

وسيكون صعباً للغاية عدم توفير النقل التلفزيوني للمباراة النهائية لكاس الاتحاد، بداعي وجود عقود ومعلنين وعائدات مالية ترافق مثل هذا الحدث.

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وكان الاتحاد الآسيوي قد أرسل الجمعة "للراغبين من الإعلاميين إصدار اعتمادات لتغطية وقائع المباراة النهائية في بيونغ يانغ"، ما يشير الى ان مكان المباراة لم يتغير.

وبالنسبة الى موقف نادي العهد، قال أمين سر النادي محمد عاصي لـ"فرانس برس": "مكان وموعد المباراة يحددهما الاتحاد الآسيوي، وبالتالي نحن سنخضع لأي قرار وليس لدينا أي مشكلة اذا لعبنا في بيونغ يانغ".

اضاف "اثارة الكلام حول نقل المباراة بسبب سياسة البلد المستضيف، ولكن الاتحاد الآسيوي هو من سيقرر إذ لديه عقود رعاية بملايين الدولارات وإعلانات واستثمارات تسويقية وغيرها".

وستدرس لجنة المسابقات في الاتحاد القاري في الايام المقبلة ملف النهائي، بشكل لا ينعكس سلباً على صورة المنظمة القارية.

وكان 25 أبريل قد تأهل الى النهائي بعدما تخطى هانوي الفيتنامي، فيما أطاح العهد الجزيرة الاردني وصيف بطل النسخة السابقة.