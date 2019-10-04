شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. جنابري لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة عن الفائز رسميا بجائزة لاعب الأسبوع الثاني من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. جنابري لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا وأكد الاتحاد الأوروبي على فوز سيرجي جنابري لاعب نادي بايرن ميونخ بجائزة لاعب الأسبوع الثاني من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. Advertisements وقدم جنابري أداء رائع خلال مواجهة بايرن ميونخ وتوتنهام حيث سجل أربعة أهداف في مرمى الفريق الإنجليزي ليفوز بجائزة لاعب الأسبوع بتصويت الجماهير. نتيجة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام بدوري أبطال أوروبا واستطاع نادي بايرن ميونخ أن يفوز على نظيره نادي توتنهام بسبعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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