شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب هوفنهايم يرجح غياب فوجت لإي مواجهة بايرن ميونخ والان مع التفاصيل

قال ألفريد شرودر المدير الفني لهوفنهايم إنه من المرجح غياب كيفن فوجت عن صفوف الفريق في مباراته المرتقبة غدا السبت أمام مضيفه بايرن ميونخ في المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

ولن يكون هوفنهايم بكامل قوته في مباراة الغد التي كان يحلم أن يحقق من خلالها أول انتصار في تاريخه على ملعب بايرن ميونخ بطل ألمانيا.

ويفتقد هوفنهايم جهود المهاجمين أندريج كراماريتش وإسحق بلفوضيل، بسبب الإصابات، كما يرجح غياب القائد كيفن فوجت أيضا.

وقال المدرب شرودر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة "الأمر سيكون صعبا بالنسبة لكيفن فوجت. سننظر الأمر اليوم ولكن الفرصة ليست كبيرة."

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ولا يزال فوجت 28/ عاما/ يعاني من إصابة في الفخذ كانت قد حرمته من المشاركة في المباراة التي خسرها هوفنهايم على ملعبه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ صفر / 3 يوم السبت الماضي.

وتحت قيادة شرودر، الذي تولى تدريب هوفنهايم خلفا لجوليان ناجلزمان بعد نهاية الموسم الماضي، حقق الفريق بداية متواضعة هذا الموسم حيث لم يحصد سوى خمس نقاط خلال أول ست مباريات.

وقال شرودر "الثقة في طريقتنا وأسلوبنا في اللعب لا تزال قائمة. وسنكون بحاجة إلى ذلك أيضا في مواجهة بايرن."

وفي 11 مباراة سابقة لهوفنهايم على ملعب بايرن ميونخ، تعادل الفريق مرتين بينما خسر تسع مرات ولم يسبق له تحقيق الفوز على الفريق البافاري في عقر داره.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة البوندسليجا حاليا بينما يحتل هوفنهايم المركز الثاني عشر.