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فالفيردي يضطر لأشراك عناصر جديدة في قلب الدفاع أمام إشبيلية

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أفادت تقارير صحفية آس الإسبانية، أن المدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي ، مجبر على خط دفاع لأول مرة يلعب بجانب بعضه البعض، أمام إشبيلية.

حيث يعاني برشلونة الآن بعد إصابة أومتيتي، وإيقاف الفرنسي كليمنت لينجليه، وكذلك غياب جونيور فيربو وجوردي ألبا، لتكون أمام الفريق الكتالوني خيارات محدودة للغاية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، بأن فالفيردي يدرس الدفع بالرباعي (روبيرتو وبيكيه وتوديبو وسيميدو)، خاصة وأنه مجبر على ذلك.

يذكر أن برشلونة سوف يواجه إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الممتاز، والتي ستقام على أرضية ملعب كامب نو.

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