رسميا.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كورتوا

الجمعة 4 أكتوبر 2019

كورتوا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة عن تفاصيل إصابة البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق.



إصابة كورتوا مع ريال مدريد

وكان كورتوا قد تعرض إلى إصابة يوم الثلاثاء الماضي خلال مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا ولم بستطع استكمال المباراة.

ريال مدريد ينفي الإشاعات المثاره حول كورتوا

ونفى ريال مدريد في بيان رسمي أصدره منذ قليل الأنباء المنتشرة مؤخرا أن كورتوا تم تشخيص أنه يعاني من حالة من القلق والتوتر.

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تفاصيل إصابة كورتوا

كما أكد نادي ريال مدريد أنه تم تشخيص حالة كورتوا وعلاجه من إلتهاب المعدة والأمعاء الحاد و أُصيب بالجفاف ، مما جعل من المستحيل إنهاءه للمباراة الثلاثاء الماضي ضد بروج.

كما أشار نادي ريال مدريد إلى أن كورتوا يستجيب بشك إيجابي إلى البرنامج العلاجي الموضوع له ولكن لم يتم الكشف بعد عن موعد عودته للملاعب.

كورتوا يقترب من الغياب عن مباراة ريال مدريد صد غرناطه

كما أكدت صحيفة ماركا أن كورتوا سيغيب بنسبة كبيرة جدا عن مواجهة ريال مدريد ضد غرناطه القادمة في بطولة الدوري الإسباني.

وستلعب مباراة نادي ريال مدريد ضد نادي غرناطه يوم السبت القادم 5 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.