منتخب السعودي يخوض تجربة الودية أمام فلسطين في رام الله

الجمعة 4 أكتوبر 2019

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب الأول أمام منتخب فلسطين في مدينة رام الله، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



وقالت هيئة الرياضة في بيان صحافي نشر عبر الحساب الرسمي على “تويتر” : استجابة لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وافق الاتحاد السعودي على لعب مباراة المنتخب الأول أمام نظيره الفلسطيني في رام الله يوم الثلاثاء 15 أكتوبر على استاد الشهيد فيصل الحسيني".

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن ذلك يأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة، وحرصا على ألا يحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى، والتزاما بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للعب المباريات حسب الجدول المقرر، وتحقيقا لتساوي الفرص بين المنتخبين، متمنيا كل التوفيق للمنتخب السعودي في مشواره نحو المونديال.