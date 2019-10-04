فالفيردي يضطر لأشراك عناصر جديدة في قلب الدفاع أمام إشبيلية

الجمعة 4 أكتوبر 2019

أفادت تقارير صحفية آس الإسبانية، أن المدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، مجبر على خط دفاع لأول مرة يلعب بجانب بعضه البعض، أمام إشبيلية.



حيث يعاني برشلونة الآن بعد إصابة أومتيتي، وإيقاف الفرنسي كليمنت لينجليه، وكذلك غياب جونيور فيربو وجوردي ألبا، لتكون أمام الفريق الكتالوني خيارات محدودة للغاية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، بأن فالفيردي يدرس الدفع بالرباعي (روبيرتو وبيكيه وتوديبو وسيميدو)، خاصة وأنه مجبر على ذلك.

يذكر أن برشلونة سوف يواجه إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز، والتي ستقام على أرضية ملعب كامب نو.