فابيو كاريلي مرشح لقيادة الأهلي

الجمعة 4 أكتوبر 2019

أصبح البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الوحدة السعودي السابق وكورينثيانز البرازيلي الحالي، مرشحا بقوة لقيادة أهلي جدة ، خلفا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المقال منتصف الشهر الماضي.



وأنضم كاريلي لقائمة المرشحين لقيادة الأهلي، والتي تضم أيضاً الجزائري جمال بلماضي، وذلك بعدما توج مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية الماضية، في مصر.

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وكان الأهلي قد عين المدرب صالح المحمدي لقيادة الفريق عقب إقالة برانكو، ومن المنتظر أن يدخل أمر اختيار المدرب الجديد في الفترة المقبلة، خصوصاً خلال فترة التوقف الدولية التي تمتد من 6 إلى 17 أكتوبر.

كاريلي صاحب الـ 46 عاما، تولى تدريب فريق الوحدة في بداية الموسم الماضي ولم يستمر أكثر من 6 أشهر ورحل عن فرسان مكة بعد قيادته في 13 مباراة بالدوري (6 انتصارات، 3 تعادلات، 4 خسائر).

وتوج كاريلي مع كورينثيانز بالدوري البرازيلي عام 2016-2017، وبكأس كوبا ليبرتادوريس عام 2011/2012، كما أحرز لقب كأس العالم للأندية مع الفريق نفسه عام 2012.