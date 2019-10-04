شكرا لقرائتكم المقاولون: رباعية الأهلى تصعب مهمتنا أمام الإنتاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف عادل أن الإنتاج الحربي لم يجهد لاعبيه خلال مباراة الأهلي بعد التأكد من ضياع الثلاث نقاط، حيث خاض الإنتاج لقاء الأهلي وعينه على مباراة المقاولون العرب.
وأكد المشرف على فريق الكرة أن المباراة ستكون قوية تليق بالفريقين إلا أن ذئاب الجبل لن يتنازلوا عن أي نقطة في سبيل تحقيق الهدف الرئيسي للفريق بالتواجد في المربع الذهبي، مشدداً على أن الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس منح تعليماته للاعبين بضرورة عدم اهدار الفرص لتجنب ما حدث في مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.
ويمتلك المقاولون العرب 4 نقاط في رصيده حتى الآن من انتصار وتعادل بعد أول جولتين وضعت ذئاب الجبل في المركز الخامس بجدول المسابقة خلف النادي المصري بفارق الأهداف، فيما يمتلك الانتاج الحربي ثلاث نقاط فقط بعد الفوز في الجولة الأولى والهزيمة برباعية نظيفة أمام الأهلي في الأسبوع الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون: رباعية الأهلى تصعب مهمتنا أمام الإنتاج... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.