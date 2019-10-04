شكرا لقرائتكم المقاولون: رباعية الأهلى تصعب مهمتنا أمام الإنتاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 "، أن رباعية الأهلي في شباك الانتاج ستصعب من مهمة المقاولون في الجولة الثالثة، فالانتاج يسعى لرد الاعتبار بعد الهزيمة التي تلقاها من القلعة الحمراء، كما كان الحال مع فريق سموحة والذي خسر في المباراة الأولى أمام الفريق الأحمر بهدف نظيف، ليتعادل مع المقاولون في الجولة الثانية.

أضاف عادل أن الإنتاج الحربي لم يجهد لاعبيه خلال مباراة الأهلي بعد التأكد من ضياع الثلاث نقاط، حيث خاض الإنتاج لقاء الأهلي وعينه على مباراة المقاولون العرب.

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وأكد المشرف على فريق الكرة أن المباراة ستكون قوية تليق بالفريقين إلا أن ذئاب الجبل لن يتنازلوا عن أي نقطة في سبيل تحقيق الهدف الرئيسي للفريق بالتواجد في المربع الذهبي، مشدداً على أن الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس منح تعليماته للاعبين بضرورة عدم اهدار الفرص لتجنب ما حدث في مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

ويمتلك المقاولون العرب 4 نقاط في رصيده حتى الآن من انتصار وتعادل بعد أول جولتين وضعت ذئاب الجبل في المركز الخامس بجدول المسابقة خلف النادي المصري بفارق الأهداف، فيما يمتلك الانتاج الحربي ثلاث نقاط فقط بعد الفوز في الجولة الأولى والهزيمة برباعية نظيفة أمام الأهلي في الأسبوع الثاني.