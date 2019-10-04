شكرا لقرائتكم مشاركة مصرية كبيرة ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنطلق غداً السبت بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتي تعد واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
وتسضيف فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية هذه البطولة بدءاً من 5 أكتوبر الجاري وحتى الثاني عشر من نفس الشهر.
كان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.
أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.
وتمثل هذه البطولة الظهور الأول لكريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش.
ويشارك من مصر 26 لاعب ولاعبة في هذه البطولة بواقع 12 لاعبة بمنافسات السيدات، و14 لاعب في منافسات الرجال.
وجاءت قائمة المصريين المشاركين في منافسات السيدات كالتالي:
رنيم الوليلي، يثرب عادل، هانيا الحمامي، نور الطيب، نوران جوهر، سلمى هاني ، ميار هاني، مريم متولي، ندى عباس، روان العربي، نادين شاهين، زينا مكاوي.
وفي منافسات الرجال جاءت القائمة كالتالي:
علي فرج، محمد الشوربجي، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مروان الشوربجي، عمر مسعد، زاهد سالم، فارس الدسوقي، كريم علي فتحي، كريم الحمامي، يوسف إبراهيم، مصطفى عسل، يوسف سليمان، مازن هشام.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاركة مصرية كبيرة ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.