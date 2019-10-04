شكرا لقرائتكم مشاركة مصرية كبيرة ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق غداً السبت بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتي تعد واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتشهد البطولة مشاركة مصرية واسعة رغم انسحاب نور الشربيني بطلة العالم والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات بسبب الاصابة في الركبة حيث تنتظر البطلة المصرية استشارة طبيبها الألماني قبل العودة للمشاركة في البطولات بشكل طبيعي.

وتسضيف فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية هذه البطولة بدءاً من 5 أكتوبر الجاري وحتى الثاني عشر من نفس الشهر.

كان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.

أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.

وتمثل هذه البطولة الظهور الأول لكريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش.

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ويشارك من مصر 26 لاعب ولاعبة في هذه البطولة بواقع 12 لاعبة بمنافسات السيدات، و14 لاعب في منافسات الرجال.

وجاءت قائمة المصريين المشاركين في منافسات السيدات كالتالي:

رنيم الوليلي، يثرب عادل، هانيا الحمامي، نور الطيب، نوران جوهر، سلمى هاني ، ميار هاني، مريم متولي، ندى عباس، روان العربي، نادين شاهين، زينا مكاوي.

وفي منافسات الرجال جاءت القائمة كالتالي:

علي فرج، محمد الشوربجي، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مروان الشوربجي، عمر مسعد، زاهد سالم، فارس الدسوقي، كريم علي فتحي، كريم الحمامي، يوسف إبراهيم، مصطفى عسل، يوسف سليمان، مازن هشام.