شكرا لقرائتكم اختبار طبي لـ محمد عبد الغني قبل مواجهة الزمالك ومصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتى خضوع عبد الغنى لاختبار طبى جديد بسبب تجدد شكواه من آلام فى العضلة الخلفية فى مباراة مصر المقاصة، التى جمعت الزمالك مع الفريق الفيومى بالأمس، على استاد السلام، فى الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو.
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