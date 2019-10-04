شكرا لقرائتكم مصر تخسر من البرازيل 3/1 في مونديال اليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب مصر الأول للكرة الطائرة من نظيره البرازيلى بنتيجة 3/ 1فى ثالث مواجهات الفراعنة بكأس العالم المقام حاليا فى اليابان .

وجاءت نتائج الأشواط، 25 /19 , 25 /21 , 25 /19 , 25 /22 .

و يسعى منتخب الطائرة بقيادة مديره الفنى الهولندى جيدو فيرميلون إلى تحقيق الفوز فى المواجهات المقبلة بالمنافسة فى ظل الدفعة المعنوية القوية التى حصل عليها اللاعبين بالفوز فى أول وثان الجولات من اجل مواصلة مشوار الزحف إلى مركز متقدم يليق بأسم مصر .

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و إستطاع منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق الفوز بأول و ثانى مواجهاته فى المونديال على كلا من أستراليا ثم إيران بنتيجة 3 / 1 على التوالى قبل أن يحصل على ارحة من المباريات أمس الخميس .

يستكمل منتخب الفراعنة مواجهاتى كندا وروسيا يومى 5 ، 6 أكتوبر على التوالى فى مدينة ناجانو قبل أن تعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من، إيطاليا و بولندا و اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر.