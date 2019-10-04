جنش يشن هجوم على إدارة الزمالك .. اعرف التفاصيل...

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جدة - عمرو شويل نشر محمود جنش حارس مرمى نادى الزمالك صوراً من ظهوره الأخير مع المنتخب عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام وعلق: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» رواه أبوداود في "سننه". وانا أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى الاتحاد المصرى لكره القدم على تحمل كافة تكاليف علاجي حتى الان.

جنش Advertisements وتعجب حارس الزمالك من تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادي الزمالك حتى الآن، متسائلاً عن السبب في هذا هل هو بسب الإصابة أم شىء آخر. أضاف جنش موجهاً رسالته إلى جماهير الزمالك: أشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطى الأزمة، والعودة سريعا الى الملعب فدمتم لى خير أخوه. كان حارس مرمى نادي الزمالك تعرض للإصابة في وتر أكيلس مع منتخب الفراعنة خلال المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

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