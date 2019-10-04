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جدة - عمرو شويل موعد مباريات الدورى المصرى

يحل الأهلي ضيفًا على فريق أسوان في الثالثة من عصر غد السبت، على ملعب أسوان في الجولة الثالثة من الدوري العام، وهي المباراة التي تنقلها على الهواء مباشرةً قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

يُذكر أن النادي الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط من فوزه على سموحة في الجولة الأولى بهدف نظيف وعلى الإنتاج الحربي برباعية في الجولة الثانية، فيما فشل أسوان من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على مصر المقاصة بعد خسر بثلاثة أهداف لهدفين.

موعد مباريات الدورى المصرى شهدت قائمة الأهلى لمباراة اسوان عودة أحمد الشيخ واليو ديانج و تضم محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفي شوبير و محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول و اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسام عاشور، احمد الشيخ و جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو. شهدت قائمة الأهلى لمباراة اسوان عودة أحمد الشيخ واليو ديانج و تضم محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفي شوبير و محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول و اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسام عاشور، احمد الشيخ و جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.

موعد مباريات الدورى المصرى

من جانبه أكد مجدى عبدالعاطى، المدير الفنى لنادى أسوان، جاهزية الفريق الأسوانى لملاقاة الأهلى بأسوان فى ظل تدعيم الفريق بلاعبين أصحاب خبرة فى الدورى الممتاز، بالإضافة لوجود لاعبين صغار السن يمثلون الشباب والقوة فى الملعب ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية مع حامل اللقب.

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