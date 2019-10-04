شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي وأسوان فى الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلى وأسوان ، تمكن النادي الأهلي من تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في بطولة الدوري العام بفوزه على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب ستاد السلام في الجولة الثانية من الدوري العام.

ووصلت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم الجمعة إلى مدينة أسوان استعدادًا لمواجهة فريق أسوان ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الأهلي ضيفًا على فريق أسوان في الثالثة من عصر يوم السبت المقبل على ملعب أسوان في الجولة الثالثة من الدوري العام، وهي المباراة التي تنقلها على الهواء مباشرةً قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

موعد مباراة الاهلى وأسوان ، يحتل النادي الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط من فوزه على سموحة في الجولة الأولى بهدف نظيف وعلى الإنتاج الحربي برباعية في الجولة الثانية، فيما فشل أسوان من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على مصر المقاصة بعد خسر بثلاثة أهداف لهدفين.

موعد مباراة الاهلى وأسوان ، حالة من الانتعاشة يعيشها الاهلى، بعد تحقيق الفريق لـ5 انتصارات متتالية سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، آخرها كان تحقيق الفوز على الإنتاج الحربى برباعية نظيفة فى المواجهة، التى أقيمت بينهما على ملعب السلام والتى جاءت فى ثانى مواجهات بطولة الدورى العام.

موعد مباراة الاهلى وأسوان وقال فايلر للاعبى الأهلى: "الكل له فرص متساوية فى المشاركة، فأنا لا أعتمد على تشكيل ثابت.. لا أحب عدم تقبل اللاعبين لقراراتى الفنية لأننى لاحظت ظهور علامات الغضب على وجوه بعض اللاعبين بعد استبعادهم، وهذا أمر غير مقبول، وهناك لاعبون طلبوا المشاركة بشكل صريح وهذا أيضاً أمر غير مقبول، الجميع سيشارك لأنه ببساطة الوقت ضيق والمباريات كثيرة، ولكن عليكم الاجتهاد فى التدريبات وتنفيذ المطلوب".

موعد مباراة الاهلى وأسوان، خاض الاهلى مرانه الوحيد على ملعب أسوان عصر اليوم وشهدت قائمة الأهلى لمباراة اسوان عودة أحمد الشيخ واليو ديانج و تضم محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفي شوبير و محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول و اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسام عاشور، احمد الشيخ و جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.

Advertisements

موعد مباراة الاهلى وأسوان ، وقال فايلر عن رباعية الإنتاج إن الأهلي حقق المطلوب بحصد الثلاث نقاط وتسجيل عدد وافر من الأهداف، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، وخلق العديد من الفرص للتسجيل، فيما أشاد بنجاح محمد الشناوي في التصدي لكرة خطيرة ببداية الشوط الثاني، وهو ما ساهم في استمرار التقدم وتسجيل بقية الأهداف، مشيراً الى أن ظروف إقامة مباراة أسوان في درجة حرارة عالية، تدفع الجهاز الفني إلى تجهيز كافة اللاعبين للتعامل مع أي ظروف متعلقة بهذا الضغط.

موعد مباراة الاهلى وأسوان، أكد مجدى عبدالعاطى، المدير الفنى لنادى أسوان، جاهزية الفريق الأسوانى لملاقاة الأهلى بأسوان فى ظل تدعيم الفريق بلاعبين أصحاب خبرة فى الدورى الممتاز، بالإضافة لوجود لاعبين صغار السن يمثلون الشباب والقوة فى الملعب ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية مع حامل اللقب.

موعد مباراة الاهلى وأسوان ، وكان لاعبو أسوان ، قد خاضوا تدريبهم قبل الأخير تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة مجدى عبد العاطى، وذلك استعدادًا للقاء النادى الأهلى، وانطلق التدريب بالإحماءات والجرى حول ملعب نادى أسوان بمنطقة أطلس، واعتمد عبد العاطى على تدريب اللاعبين على الهجمات المرتدة والتصويب من خارج منطقة الجزاء وطالب اللاعبين بضرورة التركيز فى الملعب وتنفيذ التعليمات خاصة الضغط على المنافس فى ظل التألق الملحوظ لفريق الأهلى.

موعد مباراة الاهلى وأسوان، على الجانب الآخر يحتل نادي أسوان الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز للمركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة فقط، حققها من تعادله في الجولة الماضية أمام نادي مصر، رفيقة بدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، بينما قد هُزم في أولى مبارياته أمام مصر المقاصة بنتيجة (3-2)، على الرغم من تقديمهم لمستوى جيد في المباراة.