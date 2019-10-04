شكرا لقرائتكم سيكوك يقود مران مستبعدي الأهلي من مواجهة أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
اشتمل المران على فقرة بدنية في الجيم وفقرة للتصويب على المرمى وانتهى بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين.
ويختتم الأهلي عصر اليوم الجمعة تدريباته؛ استعدادا لمواجهة فريق أسوان المقرر أن تقام عصر غد السبت ، ووصلت بعثة الفريق الى أسوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الجمعة؛ للدخول في معسكر مغلق وخوض المران الأخيرة قبل اللقاء.
ويدخل الأهلي المباراة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في الأسبوع الثاني من الدوري.
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