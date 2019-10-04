شكرا لقرائتكم ياسر ريان : جاهزون لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ياسر ريان، المدير الفني لفريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ أن مباريات الأهلي والزمالك دائماً ما تحظى بطابع خاص في كل المراحل السنية، متمنيا أن يخرج اللقاء بشكل يليق باسم الناديين الكبيرين، مشيرا إلى أنه سيخوض المباراة بهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ولا يفكر في أي شيء غير ذلك.

وأكد أن فريقه مستعد بشكل جيد لمواجهة الزمالك على ملعبه بميت عقبة في الجولة المقبلة من بطولة الجمهورية المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

Advertisements

وتعليقاً على تعادل فريقه أمس الخميس مع مصر للمقاصة سلبياً قال ياسر ريان: التعادل ليس نتيجة جيدة بالنسبة لنا، خاصة أن المباراة كانت تقام على ملعبنا، والدوري ما زال طويلاً ولدينا فرص كثيرة للتعويض.

وتابع قائلاً: أنا لا أحمل اللاعبين المسئولية كاملة، لكنهم تعاملوا مع المباراة بنوع السهولة، وشعروا بأنهم قادرون على تحقيق الفوز بعد النتائج التي حققوها في المباريات السابقة.. وهذه المباراة ستكون درساً لنا سنتعلم منه لتفادي الأخطاء في المباريات المقبلة.

وأضاف: بعيداً عن نتيجة المباراة، نحن نمتلك فريقا مميزا للغاية، وأنا أثق في أنه سيكون من أفضل الأجيال في الأهلي لما يضمه من عناصر جيدة وواعدة.. وهدفنا الرئيسي دائماً هو صناعة أجيال مميزة من اللاعبين القادرين على خدمة النادي الأهلي وهذا ما نسعى له باستمرار.