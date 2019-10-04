ألونسو في رالي المغرب استعدادا لمشاركة محتملة في دكار









اسماء السيد - يتابع بطل العالم السابق في الفورمولا واحد الاسباني فرناندو الونسو استعداداته لمشاركة محتملة في رالي دكار الصحراوي، عندما يخوض رالي المغرب بين يومي السبت والاربعاء.

ويخوض الونسو (38 عاما) الرالي على متن سيارة تويوتا هايلوكس، والى جانبه مواطنه مارك كوما المتوج خمس مرات برالي دكار في فئة الدراجات النارية والمدير الرياضي السابق لاشهر الراليات الصحراوية.

وكان ألونسو احرز مع الصانع الياباني، سباق لومان 24 ساعة في 2018 و2020، إلى لقب بطولة العالم للتحمل في 2018-2019.

لكن في المقابل، فشل بطل العالم في الفورمولا واحد عامي 2005 و2006، في احراز سباق 500 ميل في انديانابوليس في مشاركتيه عامي 2017 و2019.

وبعد عدة حصص من التجارب، شارك السائق المكنى "ثور أستورياس" في اول رالي له على الطرق الوعرة منتصف ايلول/سبتمبر الماضي في جنوب افريقيا.

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وسمحت له هذه التجربة باكتشاف مخاطر الراليات الصحراوية من خلال الانقلاب وحاجز زجاجي مكسور بعد الاصطدام مع طائر!.

واشار الونسو في تصريحات صحافية الى ان مشاركته في المغرب ستعطيه فكرة أوضح عما ينتظره في دكار.

ويتضمن الرالي المغربي خمس مراحل على شكل حلقة في جنوب فاس تتخذ من أرفود مركزا لها، بمجموع 2596 كيلومترا بينها 1868 كيلومترا من المراحل الخاصة للسرعة.

وسيواجه الونسو الابطال الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني) المتوج 13 مرة برالي دكار على دراجة وسيارة، القطري ناصر العطية (تويوتا) بطل دكار 3 مرات والاسباني كارلوس ساينز (ميني) بطل دكار مرتين.

وبعد شمال افريقيا واميركا الجنوبية، سيقام رالي دكار للمرة الاولى في المملكة العربية السعودية في شهر كانون الثاني/يناير.