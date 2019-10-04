البحرينية عيد ناصر "النفاثة الجديدة" في سباق 400 م









اسماء السيد - اتخذت مسيرة العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر بعدا اضافيا عندما سجلت رقما مدهشا هو الثالث على مر الازمنة في طريقها لاحراز ذهبية سباق 400 م ضمن بطولة العالم لالعاب القوى في الدوحة.

وسجلت عيد ناصر 48,14 ثانية في السباق الذي شهد نزول خمس عداءات تحت حاجز الـ50 ثانية للمرة الاولى في تاريخ بطولة العالم، لتصبح بالتالي ثالث أسرع عداءة في العالم، علما بأن الالمانية الشرقية ماريتا كوخ تملك الرقم القياسي لهذا السباق مع 47,60 ثانية منذ 6 تشرين الاول/اكتوبر عام 1985، تليها التشيكوسلوفاكية يارميلا كراتوشفيلوفا مع 47,99 ثانية في الملعب الاولمبي في هلسنكي في 10 اب/غسطس عام 1983.

ولم تكن سلوى (21 عاما) مرشحة لاحراز ذهبية السباق بل عداءة باهاماس شوني ميلر اويبو التي لم تهزم في هذه المسافة منذ سنتين، لكنها وقفت عاجزة امام "النفاثة الجديدة" عيد ناصر التي حققت انطلاقة صاروخية وكانت متقدمة على ابرز منافستها بعد مرور 200 م قبل ان تجتاز خط النهاية بسهولة بالغة مسجلة رقما مدهشا هو الثالث على مر التاريخ.

حتى عيد ناصر اعربت عن دهشتها من الرقم التي سجلته بقولها "انه امر جنوني، لم اكن اريد المطاردة لذا حققت انطلاقة سريعة ولم اتوقف. اجتياز خط النهاية ورؤية رقمي المدهش امر رائع، لم اصدق في البداية".

وتابعت "لا اجد الكلمات المناسبة لاعبر عما يختلجني من مشاعر. انه امر جنوني. انا اصرخ، انا سعيدة. كان الامر شاقا جدا مع التمارين والاصابات، اما الان فانا بطلة العالم والامر مثير للغاية".

وعن امكانية تحطيمها للرقم القياسي، قالت "بالطبع، كل شيء ممكن".

والميدالية هي الثانية لعيد ناصر في هذه الالعاب بعد ان قادت منتخب بلادها الى احراز برونزية سباق التتابع المختلط 4 مرات 400 م الذي اقيم للمرة الاولى في احدى بطولات العالم.

كما انها الذهبية هي الاولى للعرب في البطولة الحالية، والثالثة للبحرين بعد فضية روز شيليمو في الماراتون، وبرونزية سباق التتابع المختلط 4 مرات 400 م. كما احرز العداء القطري عبد الرحمن صمبا برونزية سباق 400 م حواجز.

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وتتدرب ناصر التي احرزت فضية السباق في لندن عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها، باشراف المدرب خوسيه لودفيغ روبيو من جمهورية الدومينيكان وتمضي نحو اربعة اشهر في البحرين عندما تكون الحرارة معتدلة، وبعد ان اتخذت من مدينة أنطاليا التركية مقرا لها للتدريب لفترة وجيزة، انتقلت حاليا الى معسكر في منطقة غوادالاخارا بالقرب من العاصمة الاسبانية مدريد الذي يعتبر مقرا تدريبيا نخبويا يضم العديد من الرياضيين الكوبيين ايضا.

- مسيرتها -

ولدت ايبلوشوكوو اغبابوونوو في نيجيريا من اب بحريني وام نيجيرية وانتقلت للعيش في البحرين في سن الحادية عشرة من عمرها. بعمر الرابعة عشرة نالت الجنسية البحرينية واعتنقت الدين الاسلامي واصبح اسمها سلوى عيد ناصر.

توجت بطلة للعالم للناشئات في كالي الكولومبية عام 2015 في سباق 400 م وارتدت حينها لباسا غطى اجزاء جسدها والحجاب. ثم شاركت في العام التالي في دورة الالعاب الاولمبية في ريو بلباس كلاسيكي وخرجت من الدور نصف النهائي بداعي اصابة في كاحلها استدعت خضوعها لعملية جراحية.

وفي نسخة لندن من بطولة العالم حلت ثانية وراء الاميركية فيليس فرانسيس بفارق 14 جزءا من الثانية لتكتفي بالفضية أمام الأسطورة الأميركية اليسون فيليكس.

ولكون مسيرة فيليكس (33 عاما) شارفت على النهاية حيث خاضت البطولة الحالية سباق التتابع المختلط فقط، تبدو عيد ناصر أبرز المرشحات لخلافتها في هذا الاختصاص في المدى القريب والبعيد.

وتعترف عيد ناصر بان فيليكس كانت تمثل قدوة لها بقولها "اليسون فيليكس هي مثلي الاعلى وارى اوجه شبه كثيرة بيني وبينها. انها عداءة استثنائية".

يبقى ان تحذو عيد ناصر حذو فيليكس التي يضم سجلها 12 ذهبية في بطولات العالم بالاضافة الى 3 ميداليات فضية واثنتين من البرونز.

قياسا بما حققته في الدوحة، فانها قادرة على ذلك.