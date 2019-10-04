الهولندية حسن تسعى لاضافة ذهبية ثانية إلى رصيدها









اسماء السيد - تسعى العداءة الهولندية سيفان حسن الى اضافة ذهبية ثانية الى رصيدها في بطولة العالم لالعاب القوى المقامة حاليا في الدوحة عندما تخوض غمار سباق 1500 م السبت.

وكانت حسن (26 عاما) المولودة في اثيوبيا والتي قدمت الى هولندا بعمر الخامسة عشرة كلاجئة، احرزت ذهبية سباق 10 الاف م مسجلة في الوقت ذاته افضل رقم عالمي هذا العام.

وهو اول لقب كبير لحسن في الهواء الطلق علما بانها احرزت البرونزية في سباق 1500 في بكين عام 2015، والبرونزية ايضا في لندن في 2017 في سباق 5 الاف م.

ولم يعرف في اي حالة ذهنية ستخوض حسن نهائي السباق بعد ايقاف مدربها الاميركي البرتو سالازار بسبب قضايا منشطات قبل يومين، علما بانها اعربت عن صدمتها لتلقي النبأ بقولها "لقد صدمت لتلقي الأنباء عن هذا القرار، لا سيما وأنه يأتي خلال الوقت الذي استعد فيه لسباقي التالي في بطولة العالم".

وكشفت "كنت على دراية بالتحقيقات الجارية عندما انضممت الى الفريق ودائما ما كان ضميري مرتاحا لمعرفتي باننا نخضع لفحوص معمقة من الوكالة الأميركية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".

وكان من المفترض ان تكون المواجهة مثيرة بين حسن والاثيوبية غينزيبه ديبابا بطلة العالم عام 2015 في بكين وحاملة الرقم القياسي على هذه المسافة، لكن الاخيرة اضطرت الى الانسحاب قبل ايام قليلة من انطلاق البطولة لاصابة في ساقها.

وسيكون سباق 5 الاف م مواجهة بين الكينية هيلين اوبيري حاملة اللقب وصاحبة الفضية في اولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ومنافساتها من اثيوبيا وعلى رأسهن ليتيسنبيت غيدي وهاوي فيسا.

وسجلت اوبيري افضل توقيت هذا العام مع 14:20.36 دقيقة في لقاء لندن الماسي.

-الماراتون اختصاص إفريقي-

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من المتوقع ان يحرز عداء افريقي ذهبية الماراتون كما درجت العادة منذ نسخة اشبيلية عام 1999 وآخر تتويج لغير عداء من القارة السمراء هو الاسباني ابل انطون.

وسيدافع الكيني جيفري كيروي الذي حقق المفاجأة في نسخة لندن قبل سنتين لانه كان يخوض ثالث سباق له على مسافة (42,195 كلم) واحرز في العالم ذاته سباق ماراتون بوسطن الشهير، عن لقبه وسط منافسة من الاثيوبي موسينين جيريميو الفائز بماراتون لندن برقم صلب هو 2:02.55 ساعة، ومواطنه مولي واسيهوم الذي حل ثالثا مع 2:03.16 ساعة.

وستحاول الفنزويلية يوليمار روخاس ان تصبح رابع رياضية تحتفظ بلقبها بطلة للوثبة الثلاثية بعد الكولومبية ايكاترين ايبارغوين والكوبية يارغيليس سافين والروسية تاتيانا ليبيديفا.

وستدخل روخاس المنافسات مرشحة فوق العادة بعد ان فازت في ستة من اصل 8 لقاءات ونجحت في تخطي حاجز الـ15 مترا في نصفها.

اما الخسارتان فكانتا امام ايبارغوين في لندن، وامام الجامايكية شانياكا ريكتس في نهائي الدوري الماسي في زوريخ.

وسجلت روخاس ثاني افضل رقم على مر الازمنة وتحديدا في مدينة اندوخار الاسبانية في 6 ايلول/الماضي مع 15,41 مترا اي اقل بتسعة سنتيمترات من الرقم القياسي المسجل باسم الاوكراني اينيسا كرافتس والصامد منذ 10 اب/اغسطس ضمن بطولة العالم لالعاب القوى في مدينة غوتبورغ السويدية.

وستكون المواجهة في سباقي التتابع 4 مرات 100 م للرجال والسيدات بين الاميركيين والجامايكيين.

ويقود المنتخب الاميركي بطل سباق 100 م كريستيان كولمان وبطل سباق 200 م نوا لايلز وبالتالي سيكون مرشحا فوق العادة للذهبية.

في المقابل، تبدو الكفة راجحة لجامايكا في السيدات مع وجود الفائزة بذهبية سباق 100 م شيلي-ان فرايزر-برايس.

ولم يعرف ما اذا كانت ايلين طومسون، البطلة الاولمبية في سباقي 100 م و200 م في ريو دي جانيرو، ستشارك ضمن صفوف منتخب بلادها ذلك لانها انسحبت في اللحظة الاخيرة من سباق 200 م الذي كانت مرشحة للفوز به من دون ان تعرف اسباب ذلك وان كانت صحف بلادها اشارت الى اصابتها في وتر اخيل.