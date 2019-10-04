دورتموند يريد شراسة دفاعية









اسماء السيد - يبحث بوروسيا دورتموند عن شراسة دفاعية مفقودة يضيفها إلى غريزته التهديفية، كي لا يبتعد باكرا عن غريمه التقليدي بايرن ميونيخ في صدارة الدوري الالماني في كرة القدم.

بإهداره التقدم مرتين تواليا ثم تعادله أمام اينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن المتمركزين في وسط ترتيب البوندسليغا، تراجع الفريق الاصفر الى المركز الثامن في الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن بايرن حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية.

لكن اللافت بعد ست مراحل على انطلاق الدوري، تواجد اسماء جديدة في قمة اللائحة خصوصا فرايبورغ الثالث، فيما يبتعد دورتموند الثامن بفارق فوز وحيد عن المتصدر بايرن.

ويستضيف بايرن السبت هوفنهايم، أحد نجوم المواسم الاخيرة لكنه حقق بداية متعثرة بفوز يتيم في ست مباريات.

وما يزيد من صعوبة مهمة هوفنهايم، النتيجة التاريخية التي حققها بايرن ضد مضيفه توتنهام في دوري ابطال اوروبا، باكتساحه الفريق الانكليزي وصيف البطولة القارية 7-2، بينها رباعية لمهاجمه الدولي سيرج غنابري.

في المقابل، تبدو مهمة دورتموند أصعب عندما يحل على فرايبورغ مفاجأة بداية الموسم في التوقيت عينه. ولولا خسارته أمام كولن وصيف القاع، لكان فرايبورغ متصدرا للائحة بفارق نقطتين عن بايرن.

وحقق دورتموند الاربعاء فوزه الاول في دوري الابطال على حساب سلافيا براغ التشيكي 2-صفر، وذلك بعد تعادله افتتاحا مع برشلونة الاسباني في مباراة أهدر فيها ركلة جزاء.

لكن حارس مرماه السويسري رومان بوركي طالب لاعبيه باظهار قساوتهم وشراستهم المعتادة على ارض فريق عنيد "لا نلعب مثل الرجال. نفتقد الغريزة القاتلة في المقدمة".

ومع عودة قلب الدفاع ماتس هوملس من اصابة في ظهره، يبدو دفاع المدرب السويسري لوسيان فافر أشد صرامة.

ورفض نجم الفريق ماركو رويس الاجابة على سؤال حول مشكلة ذهنية للفريق، ومثله فعل زميله لاعب الوسط البلجيكي اكسل فيتسل بعد التعادل ضد بريمن.

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قال فيتسل "آه يا رجل، لا تطرح علي هذا السؤال.. الحالة الذهنية ليست مشكلة".

ويتفق الرئيس التنفيذي في النادي هانز-يواكيم فاتسكه مع بوركي على ان دورتموند يجب أن يلعب بقساوة حتى لو جاء ذلك على حساب فلسفته الهجومية الصريحة.

قال فاتسكه لصحيفة "سودويتشه تسايتونغ" التي تتخذ من ميونيخ مقرا لها "أعتقد انه يجب أن نتوقف عن حبّ طريقة لعبنا، وبدلا من ذلك يجب أن نبدأ بحبّ الفوز".

ويشير فاتسكه الى ان الهدف الرئيس لدورتموند هو وضع حد لسلسلة تتويج بايرن في سبعة القاب متتالية "نحاول القيام بكل شيء".

ولايقاف الزحف البافاري في سجل الالقاب، يرى فاتسكه ان دورتموند يجب ان يمتثل بيوفنتوس المتوّج 35 مرة بالدوري الايطالي "يجب ان نتعلم كيف ندافع عن مرمانا بأسناننا ومخالبنا. يركزون (يوفنتوس) كثيرا على النتيجة".

وتابع "نحتاج الى القليل من هذه العقلية، وهكذا لا نعرّف عن انفسنا فقط كسفراء اللعب الجميل، بل من خلال العمل الدفاعي القاسي".

- ليفا للتحليق أعلى -

وبعد تسجيله ثنائية ضد توتنهام في دوري الابطال، رفع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي رصيده الرائع هذا الموسم الى 14 هدفا في 10 مباريات ضمن جميع المسابقات.

ويعيش ليفاندوفسكي (31 عاما) أفضل ايام مسيرته في الدوري، حيث سجل 10 أهداف في اول 6 مباريات (رقم قياسي)، أي ضعف ما سجله مطارداه الاسباني باكو الكاسير (دورتموند) وتيمو فيرنر (لايبزيغ).

وبحال تسجيله السبت ضد هوفنهايم على ملعب "اليانز أرينا"، يكون ليفاندوفسكي قد هز الشباك في مبارياته السبع مطلع الدوري. وبالتالي يقترب بفارق مباراة عن الرقم القياسي المسجل باسم الغابوني بيار-ايمريك اوباميانغ الذي سجل في اول ثماني مباريات مع دورتموند في موسم 2015-2016.

ويملك المهاجم الكبير 212 هدفا في 296 مباراة في الدوري مع دورتموند وبايرن.