بارتي بشق النفس إلى نصف نهائي دورة بكين









اسماء السيد - عانت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا لبلوغ الدور نصف النهائي لدورة بكين الدولية في كرة المضرب الجمعة.

واحتاجت بارتي (23 عاما) إلى 128 دقيقة لقلب خسارتها المجموعة الاولى أمام التشيكية بترا كفيتوفا السابعة 4-6 إلى فوز بالمجموعتين الثانية والثالثة 6-4 و6-3.

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ووجدت بارتي، بطلة رولان غاروس هذا العام، نفسها تحت الضغط مطلع المجموعة الثالثة الحاسمة حيث كسرت كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين، إرسالها في الشوط الأول، لكن الأسترالية ردت التحية مباشرة في الشوط الثاني قبل أن تفعلها مجددا في الشوط الثامن لتتقدم 5-3 وتنهيها في صالحها 6-3.

وهو الفوز الثاني لبارتي على كفيتوفا في ست مواجهات بينهما حتى الآن.

وضربت بارتي موعدا في دور الاربعة مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا أو الهولندية كيكي برتنز.