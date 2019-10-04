سقوط قوي لماركيز في التجارب الحرة لجائزة تايلاند الكبرى

اسماء السيد - تعرض دراج هوندا الإسباني مارك ماركيز المرشح للقب السادس في بطولة العالم للدراجات النارية في سباق جائزة تايلاند الكبرى، لسقوط قوي في الحصة الأولى من التجارب الحرة الجمعة.
وبقي البطل الأسباني بضع دقائق مقرفصا على الأرض قبل النهوض والابتعاد عن مكان الحادث وهو يعرج وبمساعدة بعض العاملين في الحلبة. ومع ذلك رفض الاستلقاء على النقالة ثم توجه إلى المركز الطبي لإجراء الفحوصات.
وقال فريقه في حسابه على تويتر بعد الحادث أنه جاهز للمشاركة في الحصة الثانية من التجارب الحرة على الرغم من "ألم في الوركين والظهر والساقين".
ويتصدر ماركيز (26 عاما) بطولة العالم حاليا برصيد 98 نقطة متقدما على الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) قبل خمس مراحل من نهاية الموسم، وهو يملك فرصة حسم اللقب الأحد.
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