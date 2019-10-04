مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الحزم بث مباشر فى الدوري السعودي للمحترفين

مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم مباشر يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مساء اليوم الجمعة مباراة تجمع بين الاتحاد والحزم، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في تمام الساعة 20:20 بتوقيت مكه المكرمة ويتم نقل مباراة اليوم على قناة السعودية الرياضية اتش دي KSA SPORT HD .

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الحزم بث مباشر يدخل الاتحاد المباراة محتلا المركز الثالث فى الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط بعد أن خاض مباراته المؤجلة من الجولة الثانية ضد التعاون، والتي تمكن من خلالها تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في حين يدخل نادي الحزم هذا اللقاء قادما من فوز كبير أمام ضمك محتلا المركز التاسع برصيد 7 نقاط .

مباراة الاتحاد مع الحزم بث مباشر يخوض الاتحاد مباراة اليوم أمام الحزم وعينه على مواصلة نتائجه الإيجابية، ساعيا لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط إضافية، بعد انتصاره في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة أمام التعاون، ليقفز إلى المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين وأصبح في رصيده 9 نقاط، جمعهم من الفوز في ثلاث مباريات وتلقى الخسارة في اثنتين.

مباراة الاتحاد ضد الحزم بث مباشر بينما يواجه نادي الحزم فريق الاتحاد، بعد أن حقق فوزاً عريضاً على فريق ضمك بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في منافسات الجولة الماضية، ويتواجد حالياً في المركز التاسع وفي جعبته 7 نقاط حصدها من انتصارين و خسارتين وتعادل وحيد، ويتطلع الحزم إلى الخروج بنتيجة جيدة أمام الاتحاد لمواصلة عروضه الجيدة وتحسين مركزه في جدول الترتيب.