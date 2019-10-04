شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يستفسر عن سبب تأخر مقدم تعاقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعجب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك من تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادى الزمالك حتى الآن، متسائلاً عن السبب فى هذا هل هو بسب الإصابة أم شىء آخر؟.

ونشر جنش صوراً من ظهوره الأخير مع المنتخب عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام وعلق:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» رواه أبوداود فى "سننه". وأنا أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم على تحمل تكاليف علاجى حتى الآن.

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وأضاف جنش موجهاً رسالته إلى جماهير الزمالك: "أشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى فى تخطى الأزمة والعودة سريعا إلى الملعب فدمتم لى خير أخوة".

واختتم جنش كلامه مستفسراً عن سبب تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادى الزمالك قائلاً: أؤكد أنى لم أحصل على مقدم تعاقدى من نادى الزمالك حتى الان ولا أعرف السبب هل هو بسبب إصابتى؟ أو بسبب شىء آخر.

كان حارس مرمى نادى الزمالك تعرض للإصابة فى وتر أكيلس مع منتخب الفراعنة خلال المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.



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